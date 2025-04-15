Ги Буше прокомментировал поражение «Авангарда» в матче против «Локомотива»

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды (2:6) в третьем матче 2-го раунда плей-офф КХЛ против

«Игроки сражались, но мы встречаемся с командой, которая здорово действует в обороне и не позволяет много сопернику. Сложно вернуться в игру, когда соперник заставляет тебя заплатить за ошибки.

Есть понимание, как выиграть серию у "Локомотива"? Нам нужно действовать так же. Но сделать так, чтобы отскоки играли нам на руку. Отскоки не приходят просто так, нужно создавать моменты. Нужно надежно действовать в обороне. Нельзя надеяться, что против этой команды будет обилие голов, они здорово обороняются. Счет на табло не отражает содержания матча.

Есть понимание, как выиграть серию у "Локомотива"? Нам нужно действовать так же. Но сделать так, чтобы отскоки играли нам на руку. Отскоки не приходят просто так, нужно создавать моменты. Нужно надежно действовать в обороне. Нельзя надеяться, что против этой команды будет обилие голов, они здорово обороняются. Счет на табло не отражает содержания матча», — цитирует Ги Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» проигрывает в серии с «Локомотивом» со счетом 1:2. Следующая игра состоится 17-го апреля в Омске.