ПерерывСпартак — Урал 3:0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Бонгонда«Спартак» — «Урал» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Ги Буше прокомментировал поражение «Авангарда» в матче против «Локомотива»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о крупном поражении своей команды (2:6) в третьем матче 2-го раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива».

    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ги Буше — главный тренер «Авангарда»

    «Игроки сражались, но мы встречаемся с командой, которая здорово действует в обороне и не позволяет много сопернику. Сложно вернуться в игру, когда соперник заставляет тебя заплатить за ошибки.

    Есть понимание, как выиграть серию у "Локомотива"? Нам нужно действовать так же. Но сделать так, чтобы отскоки играли нам на руку. Отскоки не приходят просто так, нужно создавать моменты. Нужно надежно действовать в обороне. Нельзя надеяться, что против этой команды будет обилие голов, они здорово обороняются. Счет на табло не отражает содержания матча.

  • Событийная серия в Уфе, волевое чудо «Трактора», равенство в Ярославле
  • Кубок Гагарина: обзор 3-й игровой недели
  • Вчера

    • Есть понимание, как выиграть серию у "Локомотива"? Нам нужно действовать так же. Но сделать так, чтобы отскоки играли нам на руку. Отскоки не приходят просто так, нужно создавать моменты. Нужно надежно действовать в обороне. Нельзя надеяться, что против этой команды будет обилие голов, они здорово обороняются. Счет на табло не отражает содержания матча», — цитирует Ги Буше «Матч ТВ».

    После этого матча «Авангард» проигрывает в серии с «Локомотивом» со счетом 1:2. Следующая игра состоится 17-го апреля в Омске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Пощекочет ли «Дортмунд» нервы «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Удастся ли «Реалу» ремонтада против «Арсенала»?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие