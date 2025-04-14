Губерниев: Второй случай с мельдонием — следствие непрофессионализма ХК ЦСКА

Телеведущий и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев отреагировал на второй положительный допинг-тест на мельдоний в хоккейном клубе

«Это говорит о непрофессионализме и хоккеистов, и медицинского штаба команды. В организации хозяйства, так сказать, в консерватории надо что-то исправлять», — приводит слова Губерниева издание «ВсеПроСпорт».

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Никита Седов стал вторым игроком команды, у которого был обнаружен этот препарат после Владислава Каменева.

В этом сезоне Седов провел 56 матчей за ЦСКА, набрав 17 очков. Команда завершила сезон, проиграв серию «Динамо Минск» в четвертьфинале конференции (2:4).