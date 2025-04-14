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    Гру прокомментировал волевую победу «Трактора» в матче против «Динамо» Мн

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо Минск
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о победе своей команды во втором матче 2-го раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо» (4:3 ОТ).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Мы вновь отставали 0:3 от соперника, но если сравнивать с предыдущими похожими матчами, то мы делали больше хорошего на льду. Да, ошибались, но наш соперник тоже был хорош, надо отдать ему должно. В этот момент мы просили, чтобы ребята продолжали создавать моменты, и в итоге они начали превращаться в голы. Первая шайба придала импульс команде и особое настроение. Сегодня мы вновь видели равный хоккей на льду, но мы были лучше.

    Шабанов "решает вопросы"? Шабанов весь год был тем человеком, который помогал решать вопросы, как вы выразились. Но он обладает невероятным ощущением конкуренции. Хотел бы отметить Ткачева, он показывает сейчас свой лучший хоккей. Чтобы побеждать, чтобы бороться за Кубок, нужно, чтобы твои игроки показывали лучший хоккей, иначе ничего не получится.

    Учитывая, что мы начали с 0:3, не могу не отметить вратаря бригады меньшинства, важные голы, которые забили наши лидеры. Кто‑то должен вести команду за собой, и это сделал Ткачев. А Шабанов справился со своей ролью, как он и делает весь сезон. Мы все заслужили эту победу», — передает слова Гру «Матч ТВ».

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    • «Трактор» ведет в серии с «Динамо» Мн со счетом 2:0. Следующая встреча между этими командами состоится 16-го апреля в Минске.

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