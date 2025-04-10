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    Квартальнов: Первый раунд всегда очень сложный, в нем остается много сил и энергии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Трактор
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о настрое своей команды перед стартом 2-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина против «Трактора».

    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»
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    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»

    «Первый раунд всегда очень сложный. В нем остается много сил и энергии. Что будет дальше? Дальше точно будет интереснее. Есть моменты, на которые обращаем внимание.

    У нас примерно половина команды впервые сталкивается с плей-офф. Но в то же время у нас достаточно опытных ребят, которые понимают и знают, что это такое. Кто-то даже выигрывал Кубок. Поэтому проблем никаких нет», — приводит слова Квартального пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ минское «Динамо» одолело ЦСКА со счетом в серии 4:2. В следующем этапе «зубры» сыграют против «Трактора», первые матчи будут проводиться 12 и 14 апреля.

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