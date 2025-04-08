Демидов назвал ключевой момент в серии с «Динамо»

Бывший нападающийподелился впечатлениями от минувшей серии первого раунда Кубка Гагарина против московского(2:4 в серии).

«Знаете, скажу так — очень большой вклад внесли судьи. Особенно во втором домашнем матче, когда в овертайме нам отменили гол. Я считаю, так нельзя делать.

Это же чистый гол! Вы были тогда во дворце? 23 тысячи зрителей на "СКА Арене" были просто потрясены. У людей бешенный выплеск эмоций, адреналина. Мы должны были брать тот матч, счет в серии стал бы равным. Но тут отменяют гол — и после этого продолжать игру? Это очень сложно.

В других играх тоже было много нарушений со стороны "Динамо", за которые судьи просто не дали удаления. Кроме того, конечно, нам где-то не хватило концентрации», — приводит слова Демидова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что СКА объявил об уходе Демидова в «Монреаль», который выбрал россиянина на драфте НХЛ 2024 года под 5-м номером.

На счету 19-летнего форварда 5 (3+2) очков в шести матчах Кубка Гагарина.