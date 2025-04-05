Воробьев: Бились честно, но этого не хватило

Главный тренерпрокомментировал поражение от минского(2:6), которое завершило выступление «армейцев» в Кубке Гагарина (2:4 в серии).

«Минск с победой. Жесткая серия получилась из старой школы. Мы потеряли много ребят. Играли в три звена. Бились честно, но этого не хватило.

Подводить итоги для себя и команды рано. Надо переосмыслить и все обдумать, уж очень интенсивная серия была», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».

ЦСКА второй год подряд вылетает в первом раунде плей-офф. В прошлом году «красно-синие» под руководством Сергея Федорова не смогли пройти ярославский «Локомотив» (1:4 в серии).