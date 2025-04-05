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    Воробьев: Бились честно, но этого не хватило

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:6), которое завершило выступление «армейцев» в Кубке Гагарина (2:4 в серии).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Минск с победой. Жесткая серия получилась из старой школы. Мы потеряли много ребят. Играли в три звена. Бились честно, но этого не хватило.

    Подводить итоги для себя и команды рано. Надо переосмыслить и все обдумать, уж очень интенсивная серия была», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».

    ЦСКА второй год подряд вылетает в первом раунде плей-офф. В прошлом году «красно-синие» под руководством Сергея Федорова не смогли пройти ярославский «Локомотив» (1:4 в серии).

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