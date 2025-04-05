Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» в матче против «Автомобилиста»

Главный тренервысказался о победе своей команды в 6-м матче первого раунда плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина против(5:1).

«Командная победа, готовимся дальше. Что с Яшкиным? Дали отдохнуть, игра позволяла. Дубль Эрика О’Делла? Голы — это работа всей пятерки и команды. Важно было победить, доволен игрой всей команды.

Есть рецепт, как начать седьмую игру? Каждый матч — новая история. Нужно делать выводы и готовиться. Мы провели шесть равных матчей, впереди седьмой. Кто лучше справится с эмоциями, тот и одержит победу», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча в противостоянии «Ак Барса» и «Автомобилиста» счет в серии равный — 3:3. Решающая встреча состоится 7-го апреля в Екатеринбурге.