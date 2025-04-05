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    Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» в матче против «Автомобилиста»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в 6-м матче первого раунда плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (5:1).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
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    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Командная победа, готовимся дальше. Что с Яшкиным? Дали отдохнуть, игра позволяла. Дубль Эрика О’Делла? Голы — это работа всей пятерки и команды. Важно было победить, доволен игрой всей команды.

    Есть рецепт, как начать седьмую игру? Каждый матч — новая история. Нужно делать выводы и готовиться. Мы провели шесть равных матчей, впереди седьмой. Кто лучше справится с эмоциями, тот и одержит победу», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

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    • После этого матча в противостоянии «Ак Барса» и «Автомобилиста» счет в серии равный — 3:3. Решающая встреча состоится 7-го апреля в Екатеринбурге.

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