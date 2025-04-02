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    Тамбиев: У меня есть рецепт победы над «Трактором»

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    Главный тренер «Адмирал» Леонид Тамбиев после матча сообщил, что знает, как обыграть «Трактор» в 1/8 финала Кубка Гагарина, но его игроки должны просто правильно претворить план в жизнь.

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Хороший первый период, но нас хватило только на него (»Адмирал« вел со счетом 3:1 — прим). Эмоции ушли не туда: шесть удалений, четыре — в зоне атаки. Игра вчетвером — не ключ к победе с "Трактором", играть надо 5 на 5. Забыли, готовимся дальше, времени на переживания нет.

    Многие шайбы были пропущены не из‑за волнения, а из‑за потери концентрации. Работаем, направляем, но при втором пропущенном голе система немного нарушилась. Четвертый матч только, чего волноваться? Цена ошибки, удаления, единоборства — не в волнении дело. Может, где‑то усталость играет роль.

    68 игр позади, играем одним и тем же составом, они все знают. Выполнять надо, но это легко сказать. Сегодня хватило на 20 минут, а надо с ними играть 60 минут. Рецепт победы над "Трактором" у меня есть, но этого мало, надо его правильно применить», — сказал наставник «Адмирала» после матча.

    Сегодня, 2 апреля, «Адмирал» уступил на своем льду «Трактору» со счетом 3:7. Счет в серии стал 2-2. Пятая игра состоится 4 апреля в Челябинске.

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