Никитин: Мы знали, как нужно играть против «Торпедо»

Главный тренервысказался о победе своей команды в 1-м раунде плей-офф КХЛ против(счет в серии — 4:0).

«Несмотря на счет серии, она была плотной. Нужно уметь играть такие матчи на таких скоростях. У нас будет достаточно времени восстановиться и подготовиться к следующему сопернику.

Можно ли сказать, что все игры прошли под нашу диктовку? Это тонкая грань. Мы знали, как нужно играть против "Торпедо". Когда команда — единый кулак, тогда намного проще.

Реализация большинства — хорошая подготовка к меньшинству "Торпедо" или совокупность действий? "Торпедо" заставило отнестись к нему с уважением. Это был мотивационный момент, с ребятами говорили на собрании.

Есть момент, что если команда выигрывает одну серию 4–0, то другую проигрывает. Верю ли я в это? Я выигрывал и проигрывал. Нужно жить тем, чем занимаешься, тем более любимым делом. Следующий соперник, однозначно, будет приличного уровня, поэтому нет смысла заморачиваться», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

В 4-м матче серии «Локомотив» выиграл «Торпедо» со счетом 2:1. Ярославцы прошли во 2-й раунд, а нижегородцы завершили сезон.