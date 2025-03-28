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    Заварухин: Можно было бы валидол принести и раздать, как раздают сувениры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды во 2-м матче серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (4:3).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
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    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Впечатлений много, можно было бы валидол принести и раздать, как раздают сувениры. Был хороший настрой, хорошие эмоции. При счёте 3:0 мы могли сделать счёт и 4:0, и 5:0, а получили сами себе. Концентрация на завершении — основное, в концовке мы мало владели шайбой, из-за нарушений получился напряг.

    Когда счёт стал 3:1, мы не вывели шайбу из зоны, и нас наказали за эту ошибку. Мы сразу планировали, что Аликин сегодня сыграет. Разговаривали с тренером по вратарям, и он с ним», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Автомобилист» сравнял счет в серии с «Ак Барсом» — 1:1. Третья игра между этими командами состоится 30-го марта в Казани.

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