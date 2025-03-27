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    «Салават Юлаев» разнес «Сибирь» в первом матче серии плей-офф КХЛ

    «Салават Юлаев» — «Сибирь»: счет матча 7:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    В первом матче первого раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» разбил «Сибирь» со счетом 7:0.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    Дублем в этой игре смог отметиться Александр Хмелевский, еще по шайбе забросили Алексей Василевский, Артем Горшков, Шелдон Ремпал, Нэйтан Тодд и Артем Набиев.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
    Голы: Василевский — 1 (Тодд, Уилсон), 16:49 — 1:0. Горшков — 1 (Ефремов, Пименов), 27:29 — 2:0. Хмелевский — 1 (бол., Ливо, Тодд), 36:35 — 3:0. Ремпал — 1 (бол., Тодд), 38:48 — 4:0. Тодд — 1 (Ливо, Василевский), 51:47 — 5:0. Хмелевский — 2 (Ремпал), 52:43 — 6:0. Набиев — 1 (Сучков), 55:53 — 7:0Вратари: Самонов — Костин (Красоткин, 38:48)Штраф: 2 — 8Броски: 35 (10+15+10) — 22 (6+8+8)

    Вторая игра пройдет 29 марта. Пока что счет в серии 1:0 в пользу «Салавата».

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