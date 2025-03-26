Агент Кузьмина: В этом сезоне хоккеист не сыграет

, агент форварда «Салавата Юлаева», высказался о сроках возвращения хоккеиста. Ранее игрок получил тяжелую травму в начале сезона.

«В этом сезоне он не сыграет, хотя желание огромное. Но у него была очень серьезная травма, так что лучше подождать до следующего сезона. Мы очень благодарны руководству "Салавата", который организовал полную реабилитацию Глеба.

Мы провели переговоры с руководством клуба по новому контракту, договорились по нюансам. Так что все должно быть хорошо», — сказал Квартальнов «СЭ».

Кузьмин получил травму 17 сентября 2024 года. Это произошло в домашнем матче против «Авангарда» (4:2).

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В середине марта нападающий вернулся к тренировкам в общей группе.