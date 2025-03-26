Агент Кузьмина: В этом сезоне хоккеист не сыграет

Глеб Кузьмин Фото: globallookpress.com
«В этом сезоне он не сыграет, хотя желание огромное. Но у него была очень серьезная травма, так что лучше подождать до следующего сезона. Мы очень благодарны руководству "Салавата", который организовал полную реабилитацию Глеба.
Мы провели переговоры с руководством клуба по новому контракту, договорились по нюансам. Так что все должно быть хорошо», — сказал Квартальнов «СЭ».
Кузьмин получил травму 17 сентября 2024 года. Это произошло в домашнем матче против «Авангарда» (4:2).
В середине марта нападающий вернулся к тренировкам в общей группе.