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    Зубов — о поражении «Лады»: «Спартак» владел инициативой

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Спартак
    Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (2:3 ОТ).

    Павел Зубов — главный тренер «Лады»
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    Павел Зубов — главный тренер «Лады»

    «Сегодня мотивация у команд была совершенно разной. "Спартаку" во что бы то ни стало надо было выиграть, а у нас, сами понимаете, заканчивается сезон. Я благодарен ребятам, что они не складывали руки, работали и поймали кучу шайб на себя.

    "Спартак" владел инициативой, мы пытались сдержать соперника, кое-какие перестановки делали, но, к сожалению, проиграли, ведя в счете», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

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    • По итогам регулярного чемпионата «Лада» заняла 10-е место в таблице Востока с 54 очками в активе. Тольяттинцы не смогли пробиться в плей-офф КХЛ.

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