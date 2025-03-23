Зубов — о поражении «Лады»: «Спартак» владел инициативой

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против(2:3 ОТ).

«Сегодня мотивация у команд была совершенно разной. "Спартаку" во что бы то ни стало надо было выиграть, а у нас, сами понимаете, заканчивается сезон. Я благодарен ребятам, что они не складывали руки, работали и поймали кучу шайб на себя.

"Спартак" владел инициативой, мы пытались сдержать соперника, кое-какие перестановки делали, но, к сожалению, проиграли, ведя в счете», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Лада» заняла 10-е место в таблице Востока с 54 очками в активе. Тольяттинцы не смогли пробиться в плей-офф КХЛ.