ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеОт нарушителя дисциплины до претендента на ЗМ. Дембеле превратился в главную звезду «ПСЖ»
    Все новости спорта

    «Спартак» победил «Ладу» в овертайме

    «Спартак» — «Лада»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак ЦСКА
    Московский «Спартак» сломил сопротивление тольяттинской «Лады» в овертайме в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:2.

    Павел Порядин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Порядин

    У победителей в основное время шайбы забрасывали Николай Голдобин и Демид Мансуров, у гостей отличились Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян.

    Решающий гол в овертайме забил Павел Порядин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Попугаев — 13 (Кугрышев, Баранцев), 20:44 — 0:1. Алтыбармакян — 5 (Фисенко, Манукян), 34:32 — 0:2. Голдобин — 21 (Зайцев, Порядин), 43:35 — 1:2. Мансуров — 1 (Пашин, Галимов), 52:56 — 2:2. Порядин — 22 (бол.), 63:45 — 3:2Вратари: Загидулин — ТрушковБроски: 59 (17+15+24+3) — 14 (3+5+5+1)Штраф: 4 — 8

    Красно-белые с 87 очками стали третьими на «Западе». «Лада» (54) осталась десятой на «Востоке».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания подтвердит статус фаворита
  • Испания — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Италия так просто не отдаст игру
  • Германия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Ждем результативный футбол
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Испания — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Франция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Грузия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сербия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Литва — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие