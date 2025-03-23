«Спартак» — «Лада»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

Московскийсломил сопротивление тольяттинскойв овертайме в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:2.

У победителей в основное время шайбы забрасывали Николай Голдобин и Демид Мансуров, у гостей отличились Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян.

Решающий гол в овертайме забил Павел Порядин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) Голы: Попугаев — 13 (Кугрышев, Баранцев), 20:44 — 0:1. Алтыбармакян — 5 (Фисенко, Манукян), 34:32 — 0:2. Голдобин — 21 (Зайцев, Порядин), 43:35 — 1:2. Мансуров — 1 (Пашин, Галимов), 52:56 — 2:2. Порядин — 22 (бол.), 63:45 — 3:2Вратари: Загидулин — ТрушковБроски: 59 (17+15+24+3) — 14 (3+5+5+1)Штраф: 4 — 8

Красно-белые с 87 очками стали третьими на «Западе». «Лада» (54) осталась десятой на «Востоке».