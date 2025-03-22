Кравец: Сравняли счет и решили, что можно ошибаться с таким соперником

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:1).

«Понимали, что серьёзная команда, лидер Востока. Начали неплохо, к сожалению, сравняв счёт решили, что можно ошибаться с таким соперником. И нас заслуженно наказали. И в большинстве пропустили, и другие голы. Второй период, считаю, был за нами, и по броскам, и по игре, и по моментам, которые мы не использовали.

В третьем периоде уже не хватило эмоций, плюс пропустили этот гол в меньшинстве, который все надежды наши обрушил. Жаль, что проиграли.

Конечно, хотели одержать победу в последнем матче при своих зрителях. Благодарю за поддержку всех, кто нас поддерживал весь сезон, на трибунах и в интернете. Ощущали поддержку и помощь, надеюсь, что и в следующем сезоне люди будут болеть за Куньлунь Ред Стар», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» занял 9-е место в таблице Запада с 62 очками в активе.