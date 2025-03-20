Воробьев: Бились честно, но соперник лучше реализовал свои моменты

Главный тренервысказался о матче против(1:3).

«За "честно бились" двух очков не дают. Наудалялись, этим и сломали игру. Первый период был довольно неплохой. Сложно играть против "Локомотива", когда они ведут в счете. Мы пропустили в меньшинстве, потом нам еще сверху дали. В этом и была разница.

Гол в меньшинстве пропустили, потом нам пришлось обороняться еще две минуты. Бились честно, но соперник лучше реализовал свои моменты», — цитирует Воробьева «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 100 очков и возглавляет таблицу на «Западе». ЦСКА с 83-ю очками идет четвертым.