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    Воробьев: Бились честно, но соперник лучше реализовал свои моменты

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    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев высказался о матче против «Локомотива» (1:3).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «За "честно бились" двух очков не дают. Наудалялись, этим и сломали игру. Первый период был довольно неплохой. Сложно играть против "Локомотива", когда они ведут в счете. Мы пропустили в меньшинстве, потом нам еще сверху дали. В этом и была разница.

    Гол в меньшинстве пропустили, потом нам пришлось обороняться еще две минуты. Бились честно, но соперник лучше реализовал свои моменты», — цитирует Воробьева «Матч ТВ».

    «Локомотив» набрал 100 очков и возглавляет таблицу на «Западе». ЦСКА с 83-ю очками идет четвертым.

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