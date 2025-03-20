Рыбин: Жамнов работает в более американском стиле, чем Квартальнов

Экс-нападающий клубов КХЛсравнил главного тренерас наставником минского

«Жамнов общается со своими игроками, объясняет им разные вещи. Он работает в более американском стиле, чем Квартальнов. Как игрок Жамнов был очень мозговитым, всегда хорошо видел площадку и ориентировался на ней.

Квартальнов был другим. Он шел к своей цели, несмотря ни на что. Если ему надо было забить, то он это делал», — сказал Рыбин изданию LiveResult.

«Спартак» располагается на 3-й позиции Запада с 85-ю очками в активе. Минское «Динамо» занимает на 5-м месте (82).