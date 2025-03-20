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    Рыбин: Жамнов работает в более американском стиле, чем Квартальнов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Динамо Минск
    Экс-нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин сравнил главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова с наставником минского «Динамо» Дмитрием Квартальновым.

    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»
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    Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака»

    «Жамнов общается со своими игроками, объясняет им разные вещи. Он работает в более американском стиле, чем Квартальнов. Как игрок Жамнов был очень мозговитым, всегда хорошо видел площадку и ориентировался на ней.

    Квартальнов был другим. Он шел к своей цели, несмотря ни на что. Если ему надо было забить, то он это делал», — сказал Рыбин изданию LiveResult.

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    • «Спартак» располагается на 3-й позиции Запада с 85-ю очками в активе. Минское «Динамо» занимает на 5-м месте (82).

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