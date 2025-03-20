«Барыс» — «Ак Барс»: счет матча 0:8, обзор голов

всухую одолел(8:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанской команды по дублю оформили нападающий Александр Барабанов и Кирилл Семенов.

По шайбе забросили Семён Терехов, Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кателевский и Степан Фальковский.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4) Голы: Семенов — 17 (бол., Лямкин), 12:24 — 0:1. Барабанов — 24 (Фальковский), 15:09 — 0:2. С. Терехов — 5 (О`Делл, Фальковский), 31:42 — 0:3. Яшкин — 34 (Барабанов, С. Терехов), 35:59 — 0:4. Барабанов — 25, 40:37 — 0:5. Семенов — 18 (Марченко, Барабанов), 50:44 — 0:6. Кателевский — 5 (Миллер, Дыняк), 55:56 — 0:7. Фальковский — 5 (Сафонов), 58:58 — 0:8Вратари: Шестаков — БиляловБроски: 19 (4+10+5) — 41 (13+14+14)Штраф: 4 — 6

После этого матча «Ак Барс» занимает 5-е место в таблице Востока с 85-ю очками в активе. «Барыс» — на последней 12-й позиции (35).