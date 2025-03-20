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    Дубли Барабанова и Семенова помогли «Ак Барсу» разгромить «Барыс»

    «Барыс» — «Ак Барс»: счет матча 0:8, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Барыс
    «Ак Барс» всухую одолел «Барыс» (8:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе казанской команды по дублю оформили нападающий Александр Барабанов и Кирилл Семенов.

    По шайбе забросили Семён Терехов, Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кателевский и Степан Фальковский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)
    Голы: Семенов — 17 (бол., Лямкин), 12:24 — 0:1. Барабанов — 24 (Фальковский), 15:09 — 0:2. С. Терехов — 5 (О`Делл, Фальковский), 31:42 — 0:3. Яшкин — 34 (Барабанов, С. Терехов), 35:59 — 0:4. Барабанов — 25, 40:37 — 0:5. Семенов — 18 (Марченко, Барабанов), 50:44 — 0:6. Кателевский — 5 (Миллер, Дыняк), 55:56 — 0:7. Фальковский — 5 (Сафонов), 58:58 — 0:8Вратари: Шестаков — БиляловБроски: 19 (4+10+5) — 41 (13+14+14)Штраф: 4 — 6

    После этого матча «Ак Барс» занимает 5-е место в таблице Востока с 85-ю очками в активе. «Барыс» — на последней 12-й позиции (35).

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