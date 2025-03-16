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    Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» в матче против «Сочи»

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    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал уверенную победу над «Сочи» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
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    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Хорошее начало с нашей стороны, 20 бросков в створ в первом периоде. Мы не совсем правильно отнеслись к этому, надо было более строго.

    Во втором периоде при счёте 4:1 и наших ошибок пришлось встряхнуть команду, Вову Галкина заменили. Надеемся, что Голышев, Трямкин, Да Коста подойдут к плей-офф. Это зависит от разных факторов, вопрос скорее к медицинской бригаде», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

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    • «Автомобилист» располагается на 4-й позиции Востока с 85-ю очками в активе. В следующем матче екатеринбуржцы сыграют против «Салавата Юлаева» 18-го марта.

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