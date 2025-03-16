Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» в матче против «Сочи»

Главный тренерпрокомментировал уверенную победу над(6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало с нашей стороны, 20 бросков в створ в первом периоде. Мы не совсем правильно отнеслись к этому, надо было более строго.

Во втором периоде при счёте 4:1 и наших ошибок пришлось встряхнуть команду, Вову Галкина заменили. Надеемся, что Голышев, Трямкин, Да Коста подойдут к плей-офф. Это зависит от разных факторов, вопрос скорее к медицинской бригаде», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» располагается на 4-й позиции Востока с 85-ю очками в активе. В следующем матче екатеринбуржцы сыграют против «Салавата Юлаева» 18-го марта.