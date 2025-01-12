Тамбиев высказался о крупной победе «Адмирала» в матче против «Торпедо»

Главный тренерпрокомментировал разгромную победу своей команды в матче регулярного чемпионата против(6:1).

«По содержанию игры это наша лучшая выездная серия. Мы не просаживались в движении так сильно, как в других поездках. Сегодня и удача повернулась к нам лицом. Но удачу тоже надо заслужить. Реализация, не просели в движении и не пропустили в меньшинстве — это было определяющим, была видна команда.

В предыдущих матчах удаления в концовках ломали нам игру. "Торпедо" — команда, которая, если чувствует кураж, добивает соперников "на раз". Важно было не дать этого сделать. Согласен, что удалений сегодня многовато. Они были необоснованные, их можно было избежать», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Адмирал» занимает 7-е место в таблице Востока с 45-ю очками в активе. В следующем поединке дальневосточники сыграют против «Металлурга» 16-го января.