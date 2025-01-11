«Адмирал» разгромил «Торпедо», Гутик оформил дубль

на чужой площадке разгромил(6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе дальневосточников дубль оформил нападающий Даниил Гутик, а по шайбе забросили Аркадий Шестаков, Никита Сошников, Егор Степанов и Вячеслав Основин.

Единственный гол в этом матче записал на свой счет Андрей Крутов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:6 (1:3, 0:1, 0:2) Голы: Шестаков — 5, 4:23 — 0:1. Сошников — 14 (Петухов), 7:38 — 0:2. Крутов — 1 (Орлов, Воронин), 14:32 — 1:2. Степанов — 4 (Принс), 15:18 — 1:3. Основин — 6 (бол., Чмыхов, Муранов), 23:18 — 1:4. Гутик — 15 (Шэн), 46:29 — 1:5. Гутик — 16 (бол., Принс, Петухов), 54:33 — 1:6Вратари: Бочаров (Кульбаков, 7:38) — КоноваловБроски: 37 (12+13+12) — 33 (9+11+13)Штраф: 40 — 8

После этого матча «Адмирал» занимает 7-е место в таблице Востока с 45-ю очками в активе. «Торпедо» — на 8-й позиции Запада (46 баллов).