Козлов: Не забиваешь ты — забивают тебе

Главный тренервысказался о матче против(2:3).

«После хорошего первого периода, где играли правильно и четко, были хорошие контратаки, повели в счете. На этом и был построен план. Во втором периоде стали допускать ошибки при выходе из зоны, заработали удаление, но выстояли благодаря хорошей работе Самонова и ребят, игравших в меньшинстве. В третьем периоде были хорошие моменты, но, как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Авангард» с 47 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» с 58 баллами — второй.