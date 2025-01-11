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    «Вашингтон» — «Монреаль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    11 января «Вашингтон» примет «Монреаль» в рамках поединка регулярного чемпионата НХЛ, который состоится в 03:00 по мск на «Капитал Уан Арене».

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    У команд сейчас разные задачи. «Вашингтону» нужно лишь удержаться в зоне плей-офф. «Кэпиталз» сейчас имеют 58 очков и возглавляют Восточную конференцию. «Монреаль» борется за выход в плей-офф и пока что не попадает в первую восьмерку. «Канадиенс» занимают 11-е место с 41 пунктом на счету.

    Хозяева в прошлом поединке в овертайме обыграли «Ванкувер», матч с которым завершился со счетом 2:1. Гости пытаются набирать очки в каждом матче. По крайней мере в 4 из 5 поединков им это удалось. В прошлый раз они выиграли у «Ванкувера» 5:4 ОТ.

    Прогнозы и ставки

    Традиционно матчи между этими соперниками проходят результативно. Кроме того, «Вашингтон» выиграл 3 последних матча против «Монреаля».

    • Букмекеры считают, что ближе к победе снова будет «Вашингтон». Ставки принимаются с коэффициентами 1.78 и 3.80 на победу в основное время. 1.45 и 2.75 — котировки на победу команд с учетом овертайма и буллитов.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.90.

    • Искусственный интеллект полагает, что матч закончится со счетом 3:0 в пользу «Вашингтона».

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» на сайте LiveCup.Run.

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