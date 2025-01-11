Вашингтон
Монреаль
«Вашингтон»
Турнирное положение: В 41 игре столичная команда заработала 58 очков, с которыми обосновалась на 1-м месте в таблице Восточной конференции, на 2 балла опережая «Торонто» на текущий момент.
Последние матчи: Последние матчи «Вашингтона» запоминаются единичными успехами и не менее редкими провалами. Так, в январе «Кэпиталз» успели поделить пополам количество побед и поражений.
Вашингтон — Монреаль: коэффициенты букмекеров
В начале месяца команда Спенсера Карбери проиграла «Миннесоте» — 3:4 Б, после чего добилась эффектной победы над «Рейнджерс» — 7:4. Накануне «Вашингтон» уступил «Баффало» — 3:4 Б и разобрался с «Ванкувером» — 2:1 ОТ.
Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.
Состояние команды: Перед началом регулярного сезона «Вашингтон» едва ли мог рассматриваться серьезно с точки зрения борьбы за лидерство в конференции и кубкового потенциала.
Однако проделанная к данному отрезку чемпионата работа «Кэпиталз» заслуживает похвалы. Команда Спенсера Карбери демонстрирует предельную уверенность и игру хорошего содержания.
Атакующие бригады «Вашингтона» находятся в фазе долгосрочного подъема. Вместе с тем у стороннего наблюдателя временами могут возникнуть вопросы к обороне «Кэпс», провалы которой приводят к неудачам в отдельных матчах.
«Монреаль»
Турнирное положение: Канадцы из Квебека провели 40 матчей, заработав на этом отрезке 41 очко. В таблице Восточной конференции «Хабс» занимают 11-строчку и всего на 1 балл отстают от первой восьмерки.
Последние матчи: В последних матчах декабря «Монреаль» сформировал победную серию, поочередно разобравшись с «Флоридой» — 4:0, «Тампой-Бэй» — 5:2 и «Вегасом» — 3:2.
Январские выступления команда Мартена Сан-Луи начала с неожиданного поражения от «Чикаго» — 2:4. В недавних встречах «Канадиенс» взяли верх над «Колорадо» — 2:1 Б и «Ванкувером» — 5:4 ОТ.
Не сыграют: Кэри Прайс, Патрик Лайне (под вопросом), Дэвид Савар (под вопросом).
Состояние команды: На протяжении последних сезонов от «Монреаля» ждут прорыв, который имел бы прямое отношение к борьбе за одну из кубковых позиций.
В нынешней кампании «Канадиенс» рассматриваются в таком же контексте, но старт регулярки оказался крайне неудачным ввиду невосполнимых кадровых потерь.
Тем не менее на протяжении последних недель «Монреаль» демонстрирует оживленную игру, вырабатывая необходимую уверенность в долгосрочной гонке за места в зоне плей-офф.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» победил в 6 матчах из последних 7 на своей территории
- Ни в одном матче из 9 последних на домашней арене «Вашингтон» не проиграл в основное время
- «Монреаль» добился 4-х побед в последних 5 матчах на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 4.56, а победа «Монреаля» — в 3.88.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.
- 1.80Локомотив — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.81Куньлунь — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.25Динамо Минск — Сибирь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:10
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Прогноз: К очному матчу в столице США канадцы подходят с боевым настроем в статусе приободренного аутсайдера, способного добиться успеха в столь сложных выездных условиях.
Ставка: «Монреаль» победит с форой +1 за 1.90.
Прогноз: В роли второго номера «Монреаль» едва ли согласится на открытую игру без средней зоны, в результате которой «Кэпиталз» за счет класса явно имели бы преимущество. Вероятно, «Канадиенс» навяжут хоккей оборонительного содержания.
Ставка: Тотал меньше 6 за 1.80.