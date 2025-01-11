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    «Вашингтону» будет тяжело справиться с «Монреалем»

    «Вашингтон» — «Монреаль». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, НХЛ, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Монреаль»
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    Джейкоб Чичран
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 11 января. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Января 2025 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 03:00 Монреаль

    Монреаль

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В 41 игре столичная команда заработала 58 очков, с которыми обосновалась на 1-м месте в таблице Восточной конференции, на 2 балла опережая «Торонто» на текущий момент.

    Последние матчи: Последние матчи «Вашингтона» запоминаются единичными успехами и не менее редкими провалами. Так, в январе «Кэпиталз» успели поделить пополам количество побед и поражений.

    Вашингтон — Монреаль: коэффициенты букмекеров

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    В начале месяца команда Спенсера Карбери проиграла «Миннесоте» — 3:4 Б, после чего добилась эффектной победы над «Рейнджерс» — 7:4. Накануне «Вашингтон» уступил «Баффало» — 3:4 Б и разобрался с «Ванкувером» — 2:1 ОТ.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

    Состояние команды: Перед началом регулярного сезона «Вашингтон» едва ли мог рассматриваться серьезно с точки зрения борьбы за лидерство в конференции и кубкового потенциала.

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    Однако проделанная к данному отрезку чемпионата работа «Кэпиталз» заслуживает похвалы. Команда Спенсера Карбери демонстрирует предельную уверенность и игру хорошего содержания.

    Атакующие бригады «Вашингтона» находятся в фазе долгосрочного подъема. Вместе с тем у стороннего наблюдателя временами могут возникнуть вопросы к обороне «Кэпс», провалы которой приводят к неудачам в отдельных матчах.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Канадцы из Квебека провели 40 матчей, заработав на этом отрезке 41 очко. В таблице Восточной конференции «Хабс» занимают 11-строчку и всего на 1 балл отстают от первой восьмерки.

    Последние матчи: В последних матчах декабря «Монреаль» сформировал победную серию, поочередно разобравшись с «Флоридой» — 4:0, «Тампой-Бэй» — 5:2 и «Вегасом» — 3:2.

    Январские выступления команда Мартена Сан-Луи начала с неожиданного поражения от «Чикаго» — 2:4. В недавних встречах «Канадиенс» взяли верх над «Колорадо» — 2:1 Б и «Ванкувером» — 5:4 ОТ.

    Не сыграют: Кэри Прайс, Патрик Лайне (под вопросом), Дэвид Савар (под вопросом).

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    • Состояние команды: На протяжении последних сезонов от «Монреаля» ждут прорыв, который имел бы прямое отношение к борьбе за одну из кубковых позиций.

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    В нынешней кампании «Канадиенс» рассматриваются в таком же контексте, но старт регулярки оказался крайне неудачным ввиду невосполнимых кадровых потерь.

    Тем не менее на протяжении последних недель «Монреаль» демонстрирует оживленную игру, вырабатывая необходимую уверенность в долгосрочной гонке за места в зоне плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» победил в 6 матчах из последних 7 на своей территории

    • Ни в одном матче из 9 последних на домашней арене «Вашингтон» не проиграл в основное время

    • «Монреаль» добился 4-х побед в последних 5 матчах на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 4.56, а победа «Монреаля» — в 3.88.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: К очному матчу в столице США канадцы подходят с боевым настроем в статусе приободренного аутсайдера, способного добиться успеха в столь сложных выездных условиях.

    Ставка: «Монреаль» победит с форой +1 за 1.90.

    Прогноз: В роли второго номера «Монреаль» едва ли согласится на открытую игру без средней зоны, в результате которой «Кэпиталз» за счет класса явно имели бы преимущество. Вероятно, «Канадиенс» навяжут хоккей оборонительного содержания.

    Ставка: Тотал меньше 6 за 1.80.

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