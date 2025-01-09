НХЛ. «Вашингтон» одолел «Ванкувер», «Чикаго» обыграл «Колорадо», а «Юта» уступила «Флориде»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Ванкувер» 2:1 ОТ

В составе «столичных» дублем отметился нападающий Пьер-Люк Дюбуа. Александр Овечкин не смог отличиться результативными действиями.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Дюбуа — 6 (Рой, Макмайкл), 19:27 — 1:0. Гарлэнд — 11 (бол., Шервуд, Хьюз), 39:23 — 1:1. Дюбуа — 7 (Протас), 64:19 — 2:1Вратари: Томпсон — ЛанкиненБроски: 18 (6+5+2+5) — 31 (3+21+6+1)Штраф: 14 — 10Наши: Мирошниченко (8.05/0/0), Овечкин (17.55/3/0) — —

После этого матча «Вашингтон» занимает 1-е место в таблице Востока с 58-ю очками в активе. «Ванкувер» — на 8-й позиции Запада с 46-ю баллами.

«Чикаго» — «Колорадо» 3:1

В составе «Блэкхоукс» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Илья Михеев. Также, Коннор Бедард отметился голом и результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Колорадо» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Пярссинен — 3, 6:14 — 0:1. Михеев — 8 (Бедард), 16:48 — 1:1. Назар — 1 (Дач, Терявяйнен), 30:17 — 2:1. Бедард — 11 (Бертуцци, Джонс), 51:54 — 3:1Вратари: Мразек — Майнер (56:33 — 59:53)Броски: 20 (8+7+5) — 37 (14+12+11)Штраф: 4 — 2Наши: Михеев (17.31/2/+2) — —

«Чикаго» занимает последнее 16-е место в таблице Запада с 30-ю баллами в копилке, а «Колорадо» — на 7-й позиции с 51-м очком.

«Юта» — «Флорида» 1:4

У гостей дублем отметился Йеспер Боквист. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 27-и в этом матче.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился 1-й результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Юта» — «Флорида» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Голы: Райнхарт — 23 (бол., Ткачак, Барков), 21:05 — 0:1. Й. Боквист — 8 (Верхэге, Лунделл), 41:48 — 0:2. Кули — 11 (бол., Келлер, Сергачев), 53:41 — 1:2. Й. Боквист — 9 (п.в., Форслинг), 57:59 — 1:3. Луостаринен — 7 (п.в., Ткачак), 59:38 — 1:4Вратари: Веймелка (57:45 — 57:59, 58:46 — 59:38) — БобровскийБроски: 27 (4+17+6) — 33 (7+13+13)Штраф: 4 — 10Наши: Сергачев (26.27/1/-2) — Куликов (19.18/1/0)

После этого матча «Флорида» занимает 4-е место в таблице Востока с 52 очками в активе. «Юта» — на 11-й строчке Запада с 41-м баллом.