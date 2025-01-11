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    Разин: На «Трактор» настраивать не надо, все всё понимают

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    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче против «Трактора» (5:3).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Хорошая игра с хорошим соперником, лидером дивизиона. Сыграли хорошо. Самое главное — дисциплинированно. И заслуженно победили. Тот, кто больше с шайбой играет, у того меньше шанс получить удаление. Мы хорошо контролировали шайбу, хорошо выглядели физически. С такими ребятами как Робинсон или Кадейкин невозможно выигрывать пятак всегда, но хорошо, что чужой выиграли. Дисциплинированность заключается именно в том, что мы контролировали шайбу, поэтому и удалений стало меньше.

    Мы — молодая команда, хоть и чемпионская. Тут очень много зависит от настроя. На "Трактор" настраивать не надо, все всё понимают. Поэтому многие провели великолепный матч. На тот же "Адмирал"… вот травма Хабарова и всё остальное такое идет от недонастроя. Я последнее время стараюсь палку не перегибать, на установках не нагнетать ребят. Мне бы хотелось, чтобы ребята сами через все прошли и понимали, как надо играть, как действовать в микроэпизодах. Вот сегодня опять же при 0:3 сами себе привезли гол. С другой стороны, лучше сейчас пропустить, а с "Локомотивом" выйти и победить», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

    «Металлург» с 56 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Трактор» (59) — первый.

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