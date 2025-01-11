Разин: На «Трактор» настраивать не надо, все всё понимают

Главный тренервысказался о матче против(5:3).

«Хорошая игра с хорошим соперником, лидером дивизиона. Сыграли хорошо. Самое главное — дисциплинированно. И заслуженно победили. Тот, кто больше с шайбой играет, у того меньше шанс получить удаление. Мы хорошо контролировали шайбу, хорошо выглядели физически. С такими ребятами как Робинсон или Кадейкин невозможно выигрывать пятак всегда, но хорошо, что чужой выиграли. Дисциплинированность заключается именно в том, что мы контролировали шайбу, поэтому и удалений стало меньше.

Мы — молодая команда, хоть и чемпионская. Тут очень много зависит от настроя. На "Трактор" настраивать не надо, все всё понимают. Поэтому многие провели великолепный матч. На тот же "Адмирал"… вот травма Хабарова и всё остальное такое идет от недонастроя. Я последнее время стараюсь палку не перегибать, на установках не нагнетать ребят. Мне бы хотелось, чтобы ребята сами через все прошли и понимали, как надо играть, как действовать в микроэпизодах. Вот сегодня опять же при 0:3 сами себе привезли гол. С другой стороны, лучше сейчас пропустить, а с "Локомотивом" выйти и победить», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 56 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Трактор» (59) — первый.