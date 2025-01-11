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    Ларионов — о неудачах «Торпедо» на своей площадке: Мне трудно объяснить то, что происходит

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Адмирал
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:6).

    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»
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    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»

    «К сожалению, становится привычкой то, что после неплохих матчей мы действуем не так хорошо, но сегодняшняя игра была необычной. Такие курьёзные голы, какими получились первые два… Честно говоря, давно не встречал, причём два подряд. После этого, к сожалению, мы не смогли найти ключи к воротам. Да, забили один гол, рады за мальчишку, Крутова: первый гол его в КХЛ. С другой стороны, вроде и бросали много, но характер, волю в себе переломить так и не смогли, и это разочаровывает.

    С чем связаны неудачи именно на домашней арене? Вы знаете, мне трудно объяснить то, что происходит. Очень трудно объяснить. Вроде и процесс идёт тренировочный, работа над всеми компонентами игры, зал — всё что хочешь, всё, что есть, даётся команде, но этот сезон… Домашняя арена для нас почему-то оказывается неудачной, и мне трудно подобрать слова, потому что обычно ты играешь там, где тебя поддерживают, и поддерживают очень круто.

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    • Наши болельщики — они наш шестой игрок, и мы никак не можем понять, что мы как команда в долгу перед теми людьми, кто приходит смотреть. Мы как команда должны понимать всю ответственность, которая лежит на каждом игроке. Но когда начинается матч, к сожалению, всё это улетучивается и забывается. Состоялся серьёзный разговор, он ещё продолжается в раздевалке. Пока вот так», — приводит слова Ларионова официальный сайт нижегородской команды.

    После этого матча «Торпедо» располагается на 8-й позиции Западной конференции с 46-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Трактора» 13-го января.

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