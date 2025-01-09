Тренер «Лады»: Довольны результатом, но не содержанием

Исполняющий обязанности главного тренераподвел итог матча против(1:0).

«Довольны результатом, но не содержанием. Стоит похвалить Государева. Парень показал, как надо играть. А вот более взрослые ребята совершали столько невынужденных ошибок, это ни в какие ворота не лезет. Много вопросов по физическому состоянию, сейчас впереди выходной, будем этот вопрос решать.

Плотный график игр и новогодний период без тренировок накладывают свой отпечаток, будем исправлять. Мы уже в плей‑офф, по сути. Результат очень важен для нас. Как мы будем добиваться — это уже неважно. Будем от этого отталкиваться», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

«Лада» с 39 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 24 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.