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    «Сочи» оказался сильнее «Амура» в КХЛ

    «Сочи» — «Амур»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Амур
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в родных стенах принимал «Амур» со счетом 5:2.

    Сергей Попов — нападающий «Сочи»
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    Сергей Попов — нападающий «Сочи»

    На дубли Сергея Попова и Уильяма Биттена, а также гол Артемия Кузнецова гости ответили точными бросками Алекса Гальченюка и Владислава Барулина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Попов — 12 (Тянулин), 2:13 — 1:0. Гальченюк — 16 (Мищенко, К. Ли), 26:36 — 1:1. Кузнецов — 3 (Тянулин, Попов), 30:20 — 2:1. Попов — 13 (Мачулин), 36:14 — 3:1. Барулин — 4 (бол.), 40:14 — 3:2. Биттен — 6 (Хохлачев), 49:35 — 4:2. Биттен — 7 (п.в., Яремчук), 56:43 — 5:2Вратари: Волохин — Джурасик (56:22 — 56:43)Штраф: 10 — 2Броски: 37 (12+14+11) — 28 (7+9+12)

    Сочинцы смогли набрать 23 очка, но остались на последнем месте в Западной конференции. У «Амура» осталось 23 балла и последняя строчка Восточной конференции.

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