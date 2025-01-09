«Сочи» — «Амур»: счет матча 5:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛв родных стенах принималсо счетом 5:2.

На дубли Сергея Попова и Уильяма Биттена, а также гол Артемия Кузнецова гости ответили точными бросками Алекса Гальченюка и Владислава Барулина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Голы: Попов — 12 (Тянулин), 2:13 — 1:0. Гальченюк — 16 (Мищенко, К. Ли), 26:36 — 1:1. Кузнецов — 3 (Тянулин, Попов), 30:20 — 2:1. Попов — 13 (Мачулин), 36:14 — 3:1. Барулин — 4 (бол.), 40:14 — 3:2. Биттен — 6 (Хохлачев), 49:35 — 4:2. Биттен — 7 (п.в., Яремчук), 56:43 — 5:2Вратари: Волохин — Джурасик (56:22 — 56:43)Штраф: 10 — 2Броски: 37 (12+14+11) — 28 (7+9+12)

Сочинцы смогли набрать 23 очка, но остались на последнем месте в Западной конференции. У «Амура» осталось 23 балла и последняя строчка Восточной конференции.