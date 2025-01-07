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    «Баффало» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Баффало Сэйбрз Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    7 января в 03:00 по мск «Баффало» и «Вашингтон» проведут очную встречу в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

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    Команды находятся на разных концах турнирной таблицы Восточной конференции. «Вашингтон» с его 55 очками лидирует в списке, а «Баффало» имеет 33 пункта и является последней командой таблицы. Если говорить в общем, то у хозяев третий худший результат в турнире на данный момент.

    «Сейбрз» подошли к матчу с серией из трех поражений. В прошлом матче они уступили лидеру Западной конференции «Вегасу» 1:3. «Вашингтон» 4 января обыграл «Рейнджерс» со счетом 7:4. Это был один из самых результативных поединков в исполнении «Кэпиталз» за последние пару месяцев.

    Прогнозы и ставки

    В последних трех матчах в Баффало «Вашингтону» не везло. «Сейбрз» выигрывали во всех трех случаях. Но сейчас гости находятся в неплохой форме. Кроме того, они выиграли 15 декабря со счетом 4:2.

    • На исход основного времени котировки букмекеров такие: 2.90 на победу «Баффало», 4.40 на ничью, 2.10 на победу «Вашингтона». На победителя матча с учетом овертайма и буллитов цифры составляют 2.20 и 1.67.

    • Эксперты LiveSport.Ru оценили прошлый матча «Вашингтона» и рассчитывают на то, что гости продолжат радовать результативностью. Ставки аналитиков доступны в их прогнозе.

    • Искусственный интеллект полагает, что андердог сумеет переиграть лидера таблицы со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Баффало» — «Вашингтон» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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