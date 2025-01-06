ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Амад ДиаллоИ снова Амад. Заслуженная ничья «МЮ» в Ливерпуле дает Амориму надежду
  • 00:40
    • «Рома» уверенно переиграла «Лацио» в римском дерби
  • 03:56
    • Сборная Чехии по буллитам одолела Швецию в матче за бронзу МЧМ-2025
  • 00:42
    • «Марсель» разгромил «Гавр» в матче Лиги 1
  • 21:33
    • ПСЖ обыграл «Монако» и стал обладателем Суперкубка Франции
  • 21:27
    • «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Сборная Чехии по буллитам одолела Швецию в матче за бронзу МЧМ-2025

    Швеция U20 — Чехия U20: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии Сборная Швеции
    Сборная Чехии одержала победу над командой Швеции (3:2 ПБ) в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира по хоккею (U20), проходящего в Канаде.

    Чехия — Швеция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чехия — Швеция

    В составе победителей отличились Якуб Штанцль и Эдуард Шале, также реализовавший решающую попытку в серии буллитов.

    За шведов дубль оформил Давид Эдстрём (дубль).

    Молодежный чемпионат мира. Матч за 3-е место
    Швеция U20 — Чехия U20 — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Штанцль — 7 (бол., Йехо, Йиричек), 3:47 — 0:1. Эдстрем — 3 (бол., Унгер Серум, Сандин Пелликка), 12:31 — 1:1. Шале — 6 (Голинка), 29:27 — 1:2. Эдстрем — 4 (Унгер Серум, Вальберг), 35:40 — 2:2Победный буллит: ШалеВратари: Гидлеф — ГрабалБроски: 34 (9+11+8+6) — 32 (5+12+11+4)Штраф: 2 — 6

    Эта девятая бронзовая медаль чехов и 17-я в общей сложности на молодежных чемпионатах мира.

    Золотые награды турнира между собой разыграют сборные США и Финляндии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Симоне Индзаги завоюет очередной трофей?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ак Барс» не потеряет очки в важнейшей домашней игре
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Ноттингем» продолжит побеждать?!
  • «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 6 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Депортива Минера — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чикаго — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Мемфис — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие