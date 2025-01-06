Швеция U20 — Чехия U20: счет матча 2:3 Б, обзор голов

одержала победу над(3:2 ПБ) в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира по хоккею (U20), проходящего в Канаде.

В составе победителей отличились Якуб Штанцль и Эдуард Шале, также реализовавший решающую попытку в серии буллитов.

За шведов дубль оформил Давид Эдстрём (дубль).

Молодежный чемпионат мира. Матч за 3-е место Швеция U20 — Чехия U20 — 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Штанцль — 7 (бол., Йехо, Йиричек), 3:47 — 0:1. Эдстрем — 3 (бол., Унгер Серум, Сандин Пелликка), 12:31 — 1:1. Шале — 6 (Голинка), 29:27 — 1:2. Эдстрем — 4 (Унгер Серум, Вальберг), 35:40 — 2:2Победный буллит: ШалеВратари: Гидлеф — ГрабалБроски: 34 (9+11+8+6) — 32 (5+12+11+4)Штраф: 2 — 6

Эта девятая бронзовая медаль чехов и 17-я в общей сложности на молодежных чемпионатах мира.

Золотые награды турнира между собой разыграют сборные США и Финляндии.