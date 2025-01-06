Епанчинцев: Не хватило хотя бы для ничьей забитого гола «пять на пять»

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче с(1:2).

«Равная игра, и соперники, и наша команда имели моменты. Повлияло то, что пропустили в следующей смене после своей заброшенной шайбы. Где-то упустили нить игры, отдали инициативу соперникам, пошли удаления. Дисциплина сегодня немножко хромала с нашей стороны. Не хватило хотя бы для ничьей забитого гола "пять на пять".

К сожалению, ждём большинство, но "шесть на пять" тоже не забили. Эмоции в концовке — никто не хотел уступать. Думаю, что по этому матчу упрекнуть кого-то из нашей команды я не могу.

Тэйлор Бек пропустил игру из-за микротравмы в предыдущей встрече, почувствовал недомогание. Где-то не хватило лидеров в сегодняшнем матче», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

«Нефтехимик» набрал 39 очков и идет на девятом месте в Восточной конференции. У «Сибири» тоже 39 баллов и восьмая строчка.