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    Епанчинцев: Не хватило хотя бы для ничьей забитого гола «пять на пять»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Нефтехимик
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (1:2).

    Вадим Епанчинцев
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    Вадим Епанчинцев

    «Равная игра, и соперники, и наша команда имели моменты. Повлияло то, что пропустили в следующей смене после своей заброшенной шайбы. Где-то упустили нить игры, отдали инициативу соперникам, пошли удаления. Дисциплина сегодня немножко хромала с нашей стороны. Не хватило хотя бы для ничьей забитого гола "пять на пять".

    К сожалению, ждём большинство, но "шесть на пять" тоже не забили. Эмоции в концовке — никто не хотел уступать. Думаю, что по этому матчу упрекнуть кого-то из нашей команды я не могу.

    Тэйлор Бек пропустил игру из-за микротравмы в предыдущей встрече, почувствовал недомогание. Где-то не хватило лидеров в сегодняшнем матче», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

    «Нефтехимик» набрал 39 очков и идет на девятом месте в Восточной конференции. У «Сибири» тоже 39 баллов и восьмая строчка.

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