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    Московское «Динамо» разгромило в гостях «Сочи»

    «Сочи» — «Динамо» М: счет матча 1:5, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своем льду уступил московскому «Динамо» — 1:5.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    Главным героем встречи стали форварды бело-голубых Седрик Пакетт, набравший три (1+2) очка, и Никита Гусев, у которого дубль и ассист. Также по шайбе на счету Даниил Пыленков и Дмитрий Рашевский.

    За «Сочи» единственную шайбу забросил Уильям Биттен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
    Голы: Пакетт — 11 (Гусев, Уил), 2:52 — 0:1. Гусев — 15 (Уил, Сикьюра), 17:16 — 0:2. Пыленков — 5 (бол., Сикьюра, Гусев), 23:34 — 0:3. Пакетт — 12 (Рашевский, Комтуа), 26:11 — 0:4. Рашевский — 12 (Пакетт, Комтуа), 32:53 — 0:5. Биттен — 5 (Хохлачев, Тянулин), 45:45 — 1:5Вратари: Иванов (Волохин, 26:11) — МоторыгинБроски: 25 (10+4+11) — 46 (17+15+14)Штраф: 12 — 4

    «Динамо» идет пятым на «Западе» с 53 очками в 42 играх. У «Сочи» 27 очков в 40 играх и последняя строчка в Конференции.

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