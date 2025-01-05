НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Чикаго», «Питтсбург» уступил «Каролине», «Анахайм» одолел «Тампу»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Чикаго» — «Рейнджерс» — 2:6

У гостей Артемий Панарин отметился результативной передачей.

«Рейнджерс» с 37 очками занимают 14-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 28 очками — на последней строчке «Запада».

НХЛ «Чикаго» — «Рейнджерс» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) Голы: Бертуцци — 14 (Бедард), 5:37 — 1:0. Бродзински — 3 (Фокс, Линдгрен), 15:12 — 1:1. Борген — 2, 18:22 — 1:2. Хытил — 9 (Фокс, Берард), 23:28 — 1:3. Смит — 8 (Зибанежад, Линдгрен), 29:54 — 1:4. Трочек — 11 (Панарин, Лафренье), 35:16 — 1:5. Кайсер — 1 (Назар, Броди), 38:00 — 2:5. Хытил — 10 (Миллер, Берард), 48:36 — 2:6Вратари: Содерблум — ДомингеШтраф: 2 — 4Броски: 27 (6+7+14) — 34 (14+11+9)

«Бостон» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ

В составе «островитян» Александр Романов отметился результативной передачей, вратарь Илья Сорокин отразил 26 бросков из 30.

«Айлендерс» с 37 очками занимают 15-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 45 очками — на шестой строчке.

НХЛ «Бостон» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1) Голы: Кепке — 7 (Кастелич, Макэвой), 3:01 — 1:0. Хорват — 11 (мен., Пажо, Пулок), 3:22 — 1:1. Пулок — 2 (Барзал, Пелек), 5:33 — 1:2. Ли — 17 (Романов), 24:11 — 1:3. Бразо — 10 (Пик), 30:18 — 2:3. Ли — 18 (Пулок), 43:41 — 2:4. Пастрняк — 16 (Гики), 44:35 — 3:4. Пастрняк — 17 (Заха, Задоров), 52:44 — 4:4. Хорват — 12, 63:10 — 4:5Вратари: Корписало — СорокинШтраф: 0 — 2Броски: 30 (9+9+8+4) — 37 (12+17+7+1)

«Каролина» — «Питтсбург» — 4:3 ОТ

В составе «Харрикейнз» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.

«Каролина» с 50 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 41 очком — на восьмой строчке.

НХЛ «Каролина» — «Питтсбург» — 4:3 ОТ (0:2, 3:0, 0:1, 1:0) Голы: Хэйс — 5 (О`Коннор), 3:47 — 0:1. Бантинг — 12 (Карлссон, Раст), 5:08 — 0:2. Джарвис — 10 (Ахо), 24:15 — 1:2. Чатфилд — 4 (Ахо, Джарвис), 32:45 — 2:2. Джарвис — 11 (Свечников, Стаал), 36:18 — 3:2. Карлссон — 4 (Грызлик, Ракелль), 41:51 — 3:3. Ахо — 13 (Орлов, Нечас), 61:30 — 4:3Вратари: Токарски — НедельковичШтраф: 6 — 6Броски: 31 (9+14+5+3) — 19 (5+5+9+0)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Торонто» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ

У «Флайерз» вратарь Иван Федотов отразил 22 броска из 25.

«Филадельфия» с 39 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 54 очками — на второй строчке.

НХЛ «Торонто» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Форстер — 12 (Кэйтс, Ристолайнен), 3:24 — 0:1. Найз — 15 (Мэттьюс, Танев), 4:02 — 1:1. Экман-Ларссон — 2 (Лоренц, Девар), 18:52 — 2:1. Лотон — 9 (Кутюрье, Ристолайнен), 31:08 — 2:2. Райлли — 5 (Мэттьюс, Таварес), 62:25 — 3:2Вратари: Хилдеби — ФедотовШтраф: 13 — 9Броски: 25 (13+5+5+2) — 32 (14+9+7+2)

«Анахайм» — «Тампа-Бэй» — 4:1

В составе «Лайтнинг» шайбу забросил Джейк Гюнцель с передачи Никиты Кучерова.

«Тампа» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 38 очками — на 12-й строчке «Запада».