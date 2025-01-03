«Куньлунь» — «Витязь»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

обыграл(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе китайской команды отличились Джозеф Душак и Дэнни О'Реган.

У «Витязя» шайбы забросили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Куньлунь». Победный гол записал на свой счет Цзян Фу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь РС» (Пекин) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: Воробьев — 9 (Савчик), 10:07 — 0:1. Душак — 3 (Кэмпбелл), 29:50 — 1:1. Бучельников — 12 (Чехович, Стюарт), 51:03 — 1:2. О`Риган — 7 (Лихачев), 56:13 — 2:2. С. Фу — 11 (Душак), 63:21 — 3:2Вратари: Смит — ДорожкоБроски: 35 (11+14+6+4) — 25 (5+9+9+2)Штраф: 4 — 2

После этого матча «Куньлунь» занимает 9-е место в таблице Запада с 38-ю очками в активе, а «Витязь» располагается на 10-й позиции с 37-ю баллами.