ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том АспиналлДжонс против Аспиналла, титульник для Чимаева и еще 5 самых ожидаемых боев UFC в 2025-м
  • 14:14
    • «Спартак» объявил о назначении испанца Кахигао на пост спортивного директора
  • 16:41
    • Антони может продолжить карьеру в Ла Лиге
  • 16:24
    • «Трактор» неожиданно проиграл «Амуру»
  • 15:52
    • Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ювентус»
    Все новости спорта

    Тренер «Амура» Костюченок: Интересная новогодняя игра с обилием голевых моментов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Трактор
    Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 ОТ).

    Виктор Костюченок — исполняющий обязанности главного тренера «Амура»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Костюченок — исполняющий обязанности главного тренера «Амура»

    «Интересная новогодняя игра с обилием голевых моментов, был овертайм. Думаю, что нашим болельщикам понравилось, поздравляю их с победой.

    Вячеслав Грецкий получил травму? Врачи разбираются. Ещё толком не знаю, скажем позже», — цитирует Костюченка пресс-служба КХЛ.

  • «Салават Юлаев» — новый лидер Востока, ЦСКА — второй на Западе, «Динамо» Минск — в первой пятерке
  • КХЛ: обзор 16-й игровой недели
  • 30/12/2024

    • После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 23 очками в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют против «Металлурга» 5-го января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА вновь справится с принципиальным соперником?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Погоня «Реала» за первым местом продолжается
  • «Валенсия» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Командам не хватит 90 минут?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 3 января 2025 года
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Соболенко — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие