Тренер «Амура» Костюченок: Интересная новогодняя игра с обилием голевых моментов

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2 ОТ).

«Интересная новогодняя игра с обилием голевых моментов, был овертайм. Думаю, что нашим болельщикам понравилось, поздравляю их с победой.

Вячеслав Грецкий получил травму? Врачи разбираются. Ещё толком не знаю, скажем позже», — цитирует Костюченка пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 23 очками в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют против «Металлурга» 5-го января.