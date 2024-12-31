НХЛ. «Сиэтл» обыграл «Юту», «Виннипег» — «Нэшвилл», «Флорида» была сильнее «Рейнджерс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Флорида» — «Рейнджерс» — 5:3

Лучшим у «Пантерз» был Кеспер Боквист, оформивший дубль. Также отличились Ээту Луостаринен, Мэттью Самоскевич и Александр Барков. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36 и стал второй звездой матча.

В составе «Рейнджерс» шайбы забрасывали Филип Хитил, Райан Линдгрен и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отметился ассистом, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 25. Теперь у Панарина в этом сезоне 39 (16+23) очков в 34 матчах.

«Флорида» с 48 очками идет третьей в Восточной конференции. «Рейнджерс» с 33 очками — на 14-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Рейнджерс» — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) Голы: Луостаринен — 6 (Форслинг), 3:04 — 1:0. Самоскевич — 7 (Куликов, Балинскис), 5:21 — 2:0. Хытил — 7 (Берард), 34:25 — 2:1. Линдгрен — 2 (Фокс, Кэррик), 36:17 — 2:2. Й. Боквист — 6 (Лунделл, Балинскис), 36:55 — 3:2. Крайдер — 12 (бол., Панарин, Трочек), 45:19 — 3:3. Й. Боквист — 7 (А. Боквист), 51:38 — 4:3. Барков — 11 (п.в.), 59:23 — 5:3Вратари: Бобровский — ШестеркинБроски: 26 (10+8+8) — 36 (11+12+13)Штраф: 12 — 10Наши: Куликов (19.32/0/+1) — Панарин (21.14/1/-1)

«Флорида» — «Рейнджерс» — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 3:0

Две шайбы в этой встрече на счету Габриэля Виларди, также отличился Дилан Демело.

Для «Виннипег» это 4-я победа кряду. Он с 55 очками является лидером «Запада». «Нэшвилл» с 29 очками — на 14-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Демело — 1 (Бэррон, Стэнли), 37:18 — 1:0. Виларди — 16 (бол., Элерс, Коннор), 53:44 — 2:0. Виларди — 17 (бол., Коннор, Элерс), 54:46 — 3:0Вратари: Хеллибак — СаросБроски: 28 (9+8+11) — 22 (9+7+6)Штраф: 4 — 10Наши: Наместников (16.15/1/0) — —

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Таблица НХЛ доступна по ссылке.

«Сиэтл» — «Юта» — 5:2

У проигравших голы забивали Логан Кули и Александр Керфут.

В составе «Кракен» лучшим был Джаден Шварц — 3 (1+2) очка, еще по шайбе забросили Янни Гурд, Андре Бураковски, Мэттью Бенирс и Джаред Макканн.

Для «Юты» это 4-е поражение подряд, с 38 очками команда идет десятой на «Западе». «Сиэтл» с 36 очками идет двумя позициями ниже.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Юта» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) Голы: Кули — 9 (бол., Келлер, Шмальц), 8:41 — 0:1. Гурд — 6 (Эванс, Шварц), 18:06 — 1:1. Бураковски — 3 (Шварц, Ларссон), 18:57 — 2:1. Керфут — 6 (Карконе, Коул), 39:01 — 2:2. Шварц — 12 (Какко), 47:22 — 3:2. Бенайерс — 6 (Какко, Данн), 51:09 — 4:2. Маккэн — 13 (п.в., Бьоркстранд), 58:12 — 5:2Вратари: Грубауэр — ВеймелкаБроски: 33 (16+7+10) — 30 (5+17+8)Штраф: 6 — 8Наши: — — Сергачев (24.26/2/-4)