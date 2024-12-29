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    Третьяк: Овечкин осчастливил голом всю Россию

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    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Торонто» (5:2).

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Я уверен, что Саша осчастливил этим не только свою семью и "Вашингтон", но и всю Россию, потому что каждое утро в нашей стране начинается именно с таких спортивных новостей, если Овечкин забил гол. Особенно приятно, что Александр поднял всем в России настроение именно под Новый год.

    Я не буду загадывать, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки — в этом или в следующем сезоне. Хуже всего будет что‑то говорить под руку большому мастеру. Я просто пожелаю Саше богатырского здоровья, обойтись дальше без травм — и просто получать удовольствие от хоккея, тем более его "Вашингтон" по потерянным очкам лидирует в конференции. А когда ты с радостью делаешь любимое дело, то и голы придут. С наступающим Новым годом тебя, Саша», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

    У Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории после Гретцки, который забросил 894 шайбы.

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