Третьяк: Овечкин осчастливил голом всю Россию

Президент Федерации хоккея Россииоценил гол форвардав матче с «Торонто» (5:2).

«Я уверен, что Саша осчастливил этим не только свою семью и "Вашингтон", но и всю Россию, потому что каждое утро в нашей стране начинается именно с таких спортивных новостей, если Овечкин забил гол. Особенно приятно, что Александр поднял всем в России настроение именно под Новый год.

Я не буду загадывать, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки — в этом или в следующем сезоне. Хуже всего будет что‑то говорить под руку большому мастеру. Я просто пожелаю Саше богатырского здоровья, обойтись дальше без травм — и просто получать удовольствие от хоккея, тем более его "Вашингтон" по потерянным очкам лидирует в конференции. А когда ты с радостью делаешь любимое дело, то и голы придут. С наступающим Новым годом тебя, Саша», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

У Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории после Гретцки, который забросил 894 шайбы.