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    Квартальнов — о победе «Динамо» Мн: Большинство сработало, поэтому повели в счете

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Локомотив
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:1).

    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»
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    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»

    «Три гола в большинстве — всегда легче, когда большинство начинает работать. Это всегда здорово. Энергии не было в первом периоде, но большинство сработало, поэтому повели в счёте 2:0. Хочется в таких матчах подобных вещей. Не всегда ты будешь здорово двигаться. Большинство и сыграло свою роль.

    Хорошая форма? Вася нам даёт шансы, это большая вещь. Мы смотрим на "Локомотив", где играют хорошие вратари. Они многое решают. Мы и до этой серии играли неплохо, но в конце что-то рвалось. Сейчас мы должны этот результат держать. Если мы хотим быть лучше, то для нас такой результат быть нормальным. У нас растут местные ребята, у нас хорошая линия обороны. Много факторов.

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    • Гросс? Джордан — игрок высокого уровня, у нас есть такие хоккеисты в обороне. Ему нужно было время. Для легионеров было несвойственно начинать сезон в сентябре, играть сразу от ножа. Сейчас легионеры всё поняли, всё у них срастается. Гросс — игрок высокого уровня, он универсальный хоккеист. Нам бы хотелось стабильности от него. Один раз нас не устраивает. Мы хотим такое постоянно», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 49-ю очками в активе. В следующем поединке подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют против «Торпедо» 4-го января 2025-го года.

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