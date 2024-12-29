Квартальнов — о победе «Динамо» Мн: Большинство сработало, поэтому повели в счете

Главный тренер минскоговысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:1).

«Три гола в большинстве — всегда легче, когда большинство начинает работать. Это всегда здорово. Энергии не было в первом периоде, но большинство сработало, поэтому повели в счёте 2:0. Хочется в таких матчах подобных вещей. Не всегда ты будешь здорово двигаться. Большинство и сыграло свою роль.

Хорошая форма? Вася нам даёт шансы, это большая вещь. Мы смотрим на "Локомотив", где играют хорошие вратари. Они многое решают. Мы и до этой серии играли неплохо, но в конце что-то рвалось. Сейчас мы должны этот результат держать. Если мы хотим быть лучше, то для нас такой результат быть нормальным. У нас растут местные ребята, у нас хорошая линия обороны. Много факторов.

Гросс? Джордан — игрок высокого уровня, у нас есть такие хоккеисты в обороне. Ему нужно было время. Для легионеров было несвойственно начинать сезон в сентябре, играть сразу от ножа. Сейчас легионеры всё поняли, всё у них срастается. Гросс — игрок высокого уровня, он универсальный хоккеист. Нам бы хотелось стабильности от него. Один раз нас не устраивает. Мы хотим такое постоянно», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 49-ю очками в активе. В следующем поединке подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют против «Торпедо» 4-го января 2025-го года.