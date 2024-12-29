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    Десятков: Нам не стыдно за содержание игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Спартак
    Главный тренер «Витязя» Павел Десятков высказался о матче против «Спартака» (2:4).

    Павел Десятков
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    Павел Десятков

    «Надо было забивать, реализовывать свои моменты. В этом заключается мастерство команды. Взяли просмотр, это наша вина. Эта шайба и стала ключевой.

    В третьем периоде "Спартак" играл по счету, много времени уделял обороне. Нам приходилось ее взламывать. Нам не стыдно за содержание игры, играли самоотверженно. Допустили бы на одну ошибку меньше, и уже была бы ничья. Но это слабое утешение для нас», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

    «Спартак» с 55 баллами находится на втором месте в Западной конференции КХЛ. «Витязь» с 36 очками идет девятым на «Западе».

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