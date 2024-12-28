Тамбиев о поражении «Адмирала»: Мы не были заряжены на этот матч

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(0:1).

«Наверное, мы всё-таки не были заряжены на этот матч, как должны были. Мне с лавки показалось, что не было остроты, того фокуса, когда должны забиваться голы. Да, мы владели инициативой, в три раза перебросали соперников, но некоторые ребята не были настолько эмоционально заряжены, чтобы забить. Жаль заканчивать год так, жаль болельщиков.

Такие матчи обидно проигрывать. Если не брать во внимание первый период, в дальнейшем мы двигались, но что-то было не то. Соперники выстроили "автобус" в средней зоне, мы сначала упирались в него, потом начали преодолевать, играли в одной зоне… Есть доля вины тренерского штаба — может, не достучались, не донастроили команду», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 42 очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Металлурга» 7-го января 2025-го года.