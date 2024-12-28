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    Гатиятулин: Ребята хорошо играли, забили хорошие голы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Ак Барс
    Наставник казанского «Ак Барс» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своего клуба над «Трактором» (4:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Уверенная победа. В выездной серии пропустили много голов, поэтому акцентировали внимание на игровой дисциплине. Ребята хорошо играли, забили хорошие голы. Хочу поблагодарить команду за реакцию на поражение в Минске и также поблагодарить наших болельщиков.

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    • С начала предсезонки мы отрабатываем все компоненты. Если есть возможность провести атаку не в ущерб обороне, то это нужно делать», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

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