Гатиятулин: Ребята хорошо играли, забили хорошие голы

Наставник казанского «Ак Барс»прокомментировал победу своего клуба над «Трактором» (4:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Уверенная победа. В выездной серии пропустили много голов, поэтому акцентировали внимание на игровой дисциплине. Ребята хорошо играли, забили хорошие голы. Хочу поблагодарить команду за реакцию на поражение в Минске и также поблагодарить наших болельщиков.

Пятая шайба меньшинстве с начала сезона. В чем секрет?

С начала предсезонки мы отрабатываем все компоненты. Если есть возможность провести атаку не в ущерб обороне, то это нужно делать», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».