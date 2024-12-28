Гатиятулин: Ребята хорошо играли, забили хорошие голы

Анвар Гатиятулин Фото: globallookpress.com
«Уверенная победа. В выездной серии пропустили много голов, поэтому акцентировали внимание на игровой дисциплине. Ребята хорошо играли, забили хорошие голы. Хочу поблагодарить команду за реакцию на поражение в Минске и также поблагодарить наших болельщиков.
Пятая шайба меньшинстве с начала сезона. В чем секрет?
С начала предсезонки мы отрабатываем все компоненты. Если есть возможность провести атаку не в ущерб обороне, то это нужно делать», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».