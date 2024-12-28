«Ак Барс» — «Трактор»: счет матча 4:0, обзор голов

Артем Галимов Фото: globallookpress.com
Главным героем встречи стал нападающий Артем Галимов, оформивший дубль. Также отличились Дмитрий Яшкин и Николас Петан.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Галимов — 16 (бол., Петан, Лямкин), 26:16 — 1:0. Галимов — 17 (мен.), 35:24 — 2:0. Яшкин — 16 (Петан), 51:58 — 3:0. Петан — 7 (п.в., Фальковский), 58:17 — 4:0Вратари: Мифтахов — Фукале (57:08 — 58:17)Броски: 28 (5+15+8) — 25 (6+11+8)Штраф: 4 — 2
«Ак Барс» (50 очков) идет третьим в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» (52) остается вторым на «Востоке» после 40 игр