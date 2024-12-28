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    «Ак Барс» одержал уверенную победу над «Трактором»

    «Ак Барс» — «Трактор»: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду уверенно переиграл челябинский «Трактор» — 4:0.

    Артем Галимов
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    Артем Галимов

    Главным героем встречи стал нападающий Артем Галимов, оформивший дубль. Также отличились Дмитрий Яшкин и Николас Петан.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Галимов — 16 (бол., Петан, Лямкин), 26:16 — 1:0. Галимов — 17 (мен.), 35:24 — 2:0. Яшкин — 16 (Петан), 51:58 — 3:0. Петан — 7 (п.в., Фальковский), 58:17 — 4:0Вратари: Мифтахов — Фукале (57:08 — 58:17)Броски: 28 (5+15+8) — 25 (6+11+8)Штраф: 4 — 2

    «Ак Барс» (50 очков) идет третьим в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» (52) остается вторым на «Востоке» после 40 игр

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