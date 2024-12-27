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    СКА вырвал победу у «Сочи», уступая две шайбы в третьем периоде

    «Сочи» — СКА: счет матча 4:5, обзор голов

    Хоккей Сочи СКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своем льду уступил петербургскому СКА со счетом 4:5, ведя к 53-й минуте с разницей в две шайбы.

    Арсений Грицюк
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    Арсений Грицюк

    В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Сергей Попов, Уилл Биттен, Тимур Хафизов, Артемий Кузнецов.

    У победителей забивали Захар Бардаков, Михаил Григоренко, Иван Демидов, Александр Никишин, Арсений Грицюк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:5 (2:2, 1:0, 1:3)
    Голы: Попов — 11 (Хохлачев, Тянулин), 6:31 — 1:0. Бардаков — 10 (Плотников, Сапего), 7:45 — 1:1. Григоренко — 12 (бол., И. Демидов, Плотников), 12:43 — 1:2. Биттен — 3 (Попов), 18:13 — 2:2. Хафизов — 14 (Мачулин), 30:51 — 3:2. Кузнецов — 2 (Яремчук), 46:40 — 4:2. И. Демидов — 10 (Плотников), 52:40 — 4:3. Никишин — 8 (Толчинский), 55:43 — 4:4. Грицюк — 12 (Деанджело, Сапего), 58:01 — 4:5Вратари: Иванов — ЗаврагинБроски: 38 (18+13+7) — 42 (6+12+24)Штраф: 6 — 10

    Команда Ротенберга идет шестой на «Западе» с 50 очками. «Сочи» (27) — 13-й.

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