«Сочи» — СКА: счет матча 4:5, обзор голов

Арсений Грицюк Фото: globallookpress.com
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Сергей Попов, Уилл Биттен, Тимур Хафизов, Артемий Кузнецов.
У победителей забивали Захар Бардаков, Михаил Григоренко, Иван Демидов, Александр Никишин, Арсений Грицюк.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:5 (2:2, 1:0, 1:3)
Голы: Попов — 11 (Хохлачев, Тянулин), 6:31 — 1:0. Бардаков — 10 (Плотников, Сапего), 7:45 — 1:1. Григоренко — 12 (бол., И. Демидов, Плотников), 12:43 — 1:2. Биттен — 3 (Попов), 18:13 — 2:2. Хафизов — 14 (Мачулин), 30:51 — 3:2. Кузнецов — 2 (Яремчук), 46:40 — 4:2. И. Демидов — 10 (Плотников), 52:40 — 4:3. Никишин — 8 (Толчинский), 55:43 — 4:4. Грицюк — 12 (Деанджело, Сапего), 58:01 — 4:5Вратари: Иванов — ЗаврагинБроски: 38 (18+13+7) — 42 (6+12+24)Штраф: 6 — 10
Команда Ротенберга идет шестой на «Западе» с 50 очками. «Сочи» (27) — 13-й.