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    «Сибирь» в гостях победила «Барыс»

    «Барыс» — «Сибирь»: счет матча 0:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Сибирь
    Казахстанский «Барыс» дома уступил «Сибири» со счетом 0:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Широков
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    Сергей Широков

    Голы в составе победителей забросили Сергей Широков и Кирилл Рассказов.

    Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Широков — 12 (Яковлев, Коротков), 53:52 — 0:1. Рассказов — 4 (Кара, Белоусов), 56:00 — 0:2Вратари: Бояркин — КостинБроски: 29 (9+9+11) — 22 (6+9+7)Штраф: 0 — 4

    «Сибирь» (33) после этой победы идет девятой на «Востоке». «Барыс» с 23 очками двумя строчками ниже. Для него это четвертое поражение кряду.

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