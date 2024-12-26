«Барыс» — «Сибирь»: счет матча 0:2, обзор голов

Сергей Широков Фото: globallookpress.com
Голы в составе победителей забросили Сергей Широков и Кирилл Рассказов.
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Широков — 12 (Яковлев, Коротков), 53:52 — 0:1. Рассказов — 4 (Кара, Белоусов), 56:00 — 0:2Вратари: Бояркин — КостинБроски: 29 (9+9+11) — 22 (6+9+7)Штраф: 0 — 4
«Сибирь» (33) после этой победы идет девятой на «Востоке». «Барыс» с 23 очками двумя строчками ниже. Для него это четвертое поражение кряду.