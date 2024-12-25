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    Плющев — о переходе Окулова в «Авангард»: Мне непонятен этот обмен

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард ЦСКА
    Экс-тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об обмене между ЦСКА и «Авангардом», в результате которого нападающий Константин Окулов перешел в стан омичей.

    Константин Окулов перешел в «Авангард»
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    Константин Окулов перешел в «Авангард»

    «В чем вижу преимущество для ЦСКА от этого обмена? Видимо, что-то личное там: то ли с Воробьёвым, то ли с Есмантовичем. Окулов — игрок, который ярко выступал.

    Может быть, Воробьев ищет что-то внутри команды. Мне непонятен этот обмен», — сказал Плющев Чемпионату.

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    • Напомним, что в ЦСКА отправился американский нападающий Коул Касселс.

    В нынешнем сезоне Окулов провел за армейскую команду 36 матчей, забросил 5 шайб и сделал 11 голевых передач.

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