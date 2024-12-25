Плющев — о переходе Окулова в «Авангард»: Мне непонятен этот обмен

Экс-тренер сборной Россииподелился мнением об обмене между, в результате которого нападающийперешел в стан омичей.

«В чем вижу преимущество для ЦСКА от этого обмена? Видимо, что-то личное там: то ли с Воробьёвым, то ли с Есмантовичем. Окулов — игрок, который ярко выступал.

Может быть, Воробьев ищет что-то внутри команды. Мне непонятен этот обмен», — сказал Плющев Чемпионату.

Напомним, что в ЦСКА отправился американский нападающий Коул Касселс.

В нынешнем сезоне Окулов провел за армейскую команду 36 матчей, забросил 5 шайб и сделал 11 голевых передач.