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    Козлов: Ребята думали, что малой кровью можем обойтись

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против «Амура» (5:4 ОТ).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Не самый лучший наш матч. Но ребята все равно нашли возможность выиграть, взяли два очка. Голы, которые забивали, были рабочие. Несмотря на сто голов, в нужный момент Самонов нас вытащил и сыграл достаточно хорошо. Ребята думали, что малой кровью можем обойтись. Но без разницы, на каком месте соперник, какая у него ситуация.

    Мы должны правильно играть, мы должны уважать соперника, тем более когда играем дома. Нельзя обманывать хоккейного бога. Когда ты хочешь выиграть малой кровью, то все отскоки, рикошеты — вот так всё и получается. Это урок для нас для всех, мы должны к каждому матчу готовиться так, как мы готовимся к играм с топ‑командами из верхней части таблицы», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

    «Салават Юлаев» с 37 очками занимает второе место в Восточной конференции. У «Амура» 21 балл и последняя строчка.

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