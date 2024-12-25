Гатиятуллин: Не первый раз после яркого матча не получается следующий

Главный тренервысказался о матче против минского(1:5).

«Не первый раз в сезоне сталкиваемся с такой вещью: после яркого эмоционального матча не получается следующий. Где‑то эмоций нам не хватает, соперник нас превосходил в движении, ошибались больше обычного, соперник нас наказал за это, имея хорошую реализацию.

Ищем причины, почему так происходит, почему мы после ярких матчей так играем следующий. Тот план, который был на сегодня, в целом не смогли выполнить. Сегодня совсем ничего не получалось, но работа продолжается», — цитирует Гатиятуллина «Матч ТВ».

Минское «Динамо» с 45 очками идет на седьмом месте в Западной конференции. «Ак Барс» с 48 очками идет третьим на «Востоке».