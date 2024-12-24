Тренер «Сочи»: Ребята вышли злые, заряженные

Главный тренервысказался о матче против(4:3).

«Мы рады победе, рады, что поездка заканчивается на хорошей ноте. Ребята вышли злые, заряженные. Нам долго не удавалось достичь хорошего результата. Сегодня нацеленность была на наши моменты: мы их наконец‑то начали использовать.

Да, так сложилось, что наша последняя победа в Сочи тоже над "Ладой", тут все сошлось. Но мы смотрим вперед, у нас каждая игра важная. Настраиваемся на любого, не так принципиально, с кем мы играем», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

Теперь у «Сочи» 27 очков и 11-е место в таблице Западной конференции. В активе «Лады» 33 балла и девятое место на «Востоке».