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    Агент Малкина: Евгений — очень умный хоккеист с высоким IQ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Геннадий Ушаков, агент форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, отметил, что российский нападающий владеет культурой паса лучше любого другого хоккеиста в мире.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    Ранее «Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ одолели «Филадельфию» со счетом 7:3.

    «Малкин — очень умный хоккеист с прекрасными руками, с высоким хоккейным IQ. Еще он очень любит играть на партнеров, отдает удобные передачи людям, которые забивают.

    Конечно, от Евгения можно намного больше ожидать достижений в дальнейшем. Отмечу, что он должен войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству партнеров на льду (за карьеру). Всё же, чтобы набирать очки и раздавать голевые передачи, нужно чтобы партнеры забивали. Так как они довольно часто и много менялись за его карьеру, то он и не всегда успевал к кому‑то привыкнуть. У Евгения было много разных партнеров в сборной, а про "Питтсбург" и говорить нечего.

    И набирать очки в таком случае — это признак не просто класса, а высочайшего класса! У Малкина высочайший IQ и класс. Плюс, правильное хоккейное образование. Он всегда хорошо учился у старших и продолжает всегда учиться. Культурой паса владеет, как никто другой. Всегда удобно отдает, после его передач всегда легко забить. Сегодня он просто человеку в клюшку шайбу ударил, и она отскочила в ворота. И из хороших, но средних ребят, которые у него в партнерах, Малкин делает звезд, которые много забивают», — сказал Ушаков «Матч ТВ».

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